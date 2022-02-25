***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.327 -32.853Net Dönem Karı (Zararı)-11.790 6.717NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.351 8.342Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -9.351 -4.523Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 0 12.865İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER13.117 -52.435Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-336 -4.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.453 -47.495FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.024 -37.376Alınan Temettü11 1.221 0Alınan Faiz11 8.130 4.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -35.934Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 -35.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.327 -68.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.327 -68.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ719 69.506DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.046 719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.046 719Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-16 35.283 48.736Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR37.329 49.455YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 164 500TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)164 500TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)37.165 48.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.955 78.172Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-11.790 6.717Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -35.934TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 37.165 48.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.130 4.523Temettü Gelirleri1.221 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-5.870 24.099Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 0 -12.865Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.481 15.757Yönetim Ücretleri8 -1.282 -1.399Saklama Ücretleri8 -115 -96Denetim Ücretleri8 -7.080 -3.177Kurul Ücretleri8 -9 -10Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.431 -76Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.354 -4.282ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.271 -9.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.790 6.717NET DÖNEM KARI (ZARARI)-11.790 6.717DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-11.790 6.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004800BIST