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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 19:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.327 -32.853
Net Dönem Karı (Zararı)
-11.790 6.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.351 8.342
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.351 -4.523
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 0 12.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.117 -52.435
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-336 -4.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.453 -47.495
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.024 -37.376
Alınan Temettü
11 1.221 0
Alınan Faiz
11 8.130 4.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -35.934
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 -35.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.327 -68.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.327 -68.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
719 69.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.046 719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.046 719
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-16 35.283 48.736
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
37.329 49.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 164 500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
164 500
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
37.165 48.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.955 78.172
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-11.790 6.717
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -35.934
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 37.165 48.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.130 4.523
Temettü Gelirleri
1.221 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-5.870 24.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 0 -12.865
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.481 15.757
Yönetim Ücretleri
8 -1.282 -1.399
Saklama Ücretleri
8 -115 -96
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -3.177
Kurul Ücretleri
8 -9 -10
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.431 -76
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.354 -4.282
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.271 -9.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.790 6.717
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.790 6.717
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.790 6.717



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004800


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Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 -0,21  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,25  
B. Petrol 93,15 93,15 -2,27  
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