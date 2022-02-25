***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.903.626 5.427.211Net Dönem Karı (Zararı)1.264.108 477.731NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-625.406 -407.510Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -560.960 -391.593Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -64.446 -15.917İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.703.569 4.965.792Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.677.560 -14.315Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.841.104 272.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.867.113 4.707.294FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.342.271 5.036.013Alınan Temettü12 369.622 154.290Alınan Faiz12 191.733 236.908FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.902.561 -5.428.471Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 0 250.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -2.902.561 -5.678.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.065 -1.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.065 -1.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.553 3.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.618 2.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.619 2.948Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 846.368 969.821Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları6 0 1.677.560Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 7.345.277 9.024.492TOPLAM VARLIKLAR8.195.264 11.674.821YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 1.839.557Diğer Borçlar6 17.489 19.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.489 1.858.593TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.177.775 9.816.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.816.228 14.766.967Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.264.108 477.731Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 250.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.902.561 -5.678.470TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 8.177.775 9.816.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 191.733 236.908Temettü Gelirleri12 369.622 154.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 990.591 572.188Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 64.446 15.917Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7 2.710ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.616.399 982.013Yönetim Ücretleri8 -145.951 -210.883Saklama Ücretleri8 -25.797 -24.842Denetim Ücretleri8 -7.080 -4.736Kurul Ücretleri8 -1.820 -2.627Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -163.414 -245.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.229 -15.704ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-352.291 -504.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.264.108 477.731NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.264.108 477.731DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.264.108 477.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004801BIST