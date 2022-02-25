***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 19:07
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.903.626 5.427.211
Net Dönem Karı (Zararı)
1.264.108 477.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-625.406 -407.510
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -560.960 -391.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -64.446 -15.917
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.703.569 4.965.792
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.677.560 -14.315
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.841.104 272.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.867.113 4.707.294
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.342.271 5.036.013
Alınan Temettü
12 369.622 154.290
Alınan Faiz
12 191.733 236.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.902.561 -5.428.471
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 250.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -2.902.561 -5.678.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065 -1.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065 -1.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.553 3.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.618 2.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.619 2.948
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 846.368 969.821
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 0 1.677.560
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 7.345.277 9.024.492
TOPLAM VARLIKLAR
8.195.264 11.674.821
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 1.839.557
Diğer Borçlar
6 17.489 19.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.489 1.858.593
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.177.775 9.816.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.816.228 14.766.967
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.264.108 477.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 250.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.902.561 -5.678.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 8.177.775 9.816.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 191.733 236.908
Temettü Gelirleri
12 369.622 154.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 990.591 572.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 64.446 15.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7 2.710
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.616.399 982.013
Yönetim Ücretleri
8 -145.951 -210.883
Saklama Ücretleri
8 -25.797 -24.842
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -4.736
Kurul Ücretleri
8 -1.820 -2.627
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -163.414 -245.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.229 -15.704
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-352.291 -504.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.264.108 477.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.264.108 477.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.264.108 477.731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004801
BIST