STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.574.384
|% 14,94
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|VAKKO
|6,28
|144.500.819
|% 13,56
|UTPYA
|5,37
|17.422.469
|% 10,72
|ARMDA
|21,20
|1.146.446
|% 9,28
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9078
|7,9475
|% 0,08
|Frank
|6,5014
|6,5406
|% 1,01
|Riyal
|1,6212
|1,6293
|% -0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|15,10
|Altın Gr.
|331
|331
|2,19
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|Tam
|2.179
|2.233
|35,51
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,17
|Çeyrek
|528
|540
|8,59
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-2,43
Seans Raporu
- 16:26XU100 Endeks 109, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 6, 496.00 milyon TL de
- 16:26GARFA Yüzde -8.09 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 956 adet işlem
- 16:25PRKME Yüzde -5.13 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 775 adet işlem
- 16:24GARFA Yüzde -8.29 oranında düşüşle 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 575 adet işlem
- 16:23DYOBY Yüzde -6.16 oranında düşüşle 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 939, 072 adet işlem