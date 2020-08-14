***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 14:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868972
BIST
15:471.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -15,12
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
15:477,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
15:478,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7273
En Düşük
8,6435
15:47461,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 461,60
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.848.822
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|83.948.081
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.024.814
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.709.700
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.009.147
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.101.466
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|6.735.631
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|13.252.714
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,99
|899.797.042
|% 0,51
|
|RTALB
|45,74
|772.604.818
|% 6,37
|
|THYAO
|11,16
|700.681.816
|% 0,18
|
|TUPRS
|78,60
|529.124.494
|% 0,26
|
|ASELS
|17,24
|457.234.129
|% -1,99
|
|EKGYO
|1,99
|899.797.042
|% 0,51
|
|TSKB
|1,09
|144.397.250
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,08
|254.268.634
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,78
|296.778.225
|% -1,07
|
|SKBNK
|1,47
|154.706.485
|% -1,34
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3776
|% 0,50
|
|Euro
|8,7194
|8,7259
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,6472
|9,6956
|% 0,90
|
|Frank
|8,0695
|8,1181
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9595
|1,9693
|% 0,42
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-8,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|37,00
|
|Tam
|3.063
|3.141
|32,93
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|15,93
|
|Çeyrek
|742
|760
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,14
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|-0,20
|