***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 15:00
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074621
BIST
18:053.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -42,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1331
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05994,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 994,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|747.275
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.709
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.172.561
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.235.644
|% -9,23
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|THYAO
|99,20
|8.657.201.288
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|PETKM
|13,43
|2.686.441.363
|% 0,45
|
|TUPRS
|372,10
|2.685.230.290
|% 1,14
|
|SISE
|33,32
|2.534.728.583
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,51
|1.716.755.608
|% -1,31
|
|TSKB
|3,10
|1.047.251.384
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,21
|3.668.892.925
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,11
|471.535.088
|% 1,44
|
|ALBRK
|2,36
|475.388.604
|% 5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6087
|% 0,00
|
|Euro
|18,6134
|18,6373
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4829
|21,5906
|% -0,38
|
|Frank
|18,7299
|18,8428
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL