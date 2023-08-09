***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2023 16:25
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182756
BIST
'
16:267.516
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 103,69
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2627,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0556
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
16:2629,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1796
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:261.671,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.672,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BRSAN
|345,40
|1.238.309.494
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.343.261
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.344.232
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|896.023.898
|% 9,98
|
|HKTM
|72,70
|205.025.605
|% 9,98
|
|ALCTL
|103,90
|261.224.902
|% -9,97
|
|LOGO
|80,15
|306.843.209
|% -8,97
|
|GOODY
|24,96
|404.076.705
|% -8,91
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|DESPC
|25,76
|21.643.598
|% -7,34
|
|THYAO
|258,50
|9.575.327.933
|% -1,26
|
|ASTOR
|123,90
|8.193.164.009
|% 7,65
|
|EREGL
|41,06
|6.720.469.439
|% 0,20
|
|YKBNK
|15,52
|4.876.572.458
|% 3,95
|
|KONTR
|287,90
|4.260.433.928
|% 7,47
|
|YKBNK
|15,52
|4.876.572.458
|% 3,95
|
|EKGYO
|9,04
|2.377.444.535
|% 1,01
|
|SKBNK
|3,41
|841.074.503
|% 6,90
|
|ISCTR
|17,04
|3.923.494.744
|% 4,99
|
|ZOREN
|4,24
|796.127.570
|% 1,92
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0283
|27,0376
|% 0,21
|
|Euro
|29,6939
|29,7402
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,3295
|34,5016
|% 0,11
|
|Frank
|30,7256
|30,9107
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1831
|7,2191
|% 0,18
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|2,02
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.584
|-25,00
|
|Tam
|11.147
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.582
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|0,82
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41FORTE
Yüzde 4.69 oranında artışla 75.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 750 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 35 artarak (% 1.20 ) 8, 114
-
16:40XU100
Endeks 7, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 110, 767.00 milyon TL de
-
16:40GLBMD
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 560 adet işlem
-
16:39MAVI
Yüzde 4.73 oranında artışla 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 947, 989 adet işlem