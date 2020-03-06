***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-282.516 -1.099.452Dönem Karı (Zararı)1.194.512 668.100Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.194.512 668.100Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-646.268 -961.769Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-21.078 30.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler91.826 30.254Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-112.904 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler174.575 8.849Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-799.765 -1.000.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-730.678 -705.552Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-598.605 -859.788Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-273.077 159.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-273.077 159.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.614 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-127.614 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.499 -5.486Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.572 115İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.572 115Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.145 -2.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.644 2.318İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.644 2.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler266.756 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)266.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-182.434 -999.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -7.869Vergi İadeleri (Ödemeleri)-100.082 -92.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI371.613 652.911Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler371.613 652.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI428.152 -421.421Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler-771.501Ödenen Faiz-6.112 0Alınan Faiz434.264 350.080YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)517.249 -867.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)517.249 -867.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.720.915 2.588.877DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.238.164 1.720.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756Transferler152.587 676.618 -829.205Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)668.100 668.100 668.100Dönem Karı (Zararı)668.100 668.100 668.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-771.501 -771.501 -771.501Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Transferler500.000 33.953 134.147 -668.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.194.512 1.194.512 1.194.512Dönem Karı (Zararı)1.194.512 1.194.512 1.194.512Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi266.756 266.756 266.756Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.194.512 4.304.623 4.304.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.238.164 1.720.915Finansal Yatırımlar7 1.684.993 1.086.388Ticari Alacaklar8.a 399.052 125.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 184.181 125.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 214.871 0Diğer Alacaklar240.518 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 166.918Peşin Ödenmiş Giderler10.a 45.985 5.486İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 45.985 5.486Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28.a 160.948 60.866ARA TOPLAM4.769.660 2.999.630TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.769.660 2.999.630DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları15 349.748Ertelenmiş Vergi Varlığı28.e 27.023TOPLAM DURAN VARLIKLAR349.748 27.023TOPLAM VARLIKLAR5.119.408 3.026.653KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar89.919İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar89.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 89.919Ticari Borçlar8.b 25.263 2.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 25.263 2.691Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 57.020 45.875 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 19.109 10.465Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28.b 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 66.268 58.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 66.268 58.080ARA TOPLAM257.579 117.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.579 117.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar259.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar259.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 259.829Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 149.825 66.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 149.825 66.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28.e 147.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER557.206 66.187TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER814.785 183.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.304.623 2.843.355Ödenmiş Sermaye22.a 2.500.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.d -19.920 -19.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.d -19.920 -19.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.d -19.920 -19.920Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.c 186.540 152.587Yasal Yedekler22.c 186.540 152.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.e 443.491 42.588Net Dönem Karı veya Zararı22.e 1.194.512 668.100TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.304.623 2.843.355TOPLAM KAYNAKLAR5.119.408 3.026.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.a 11.412.701 13.952.794Satışların Maliyeti23.b -9.708.523 -13.123.439TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.704.178 829.355Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)1.704.178 829.355Genel Yönetim Giderleri24.a -1.386.720 -1.059.973Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.b 0 -52.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.a 279.043 8.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.b -27.179 -49.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)569.322 -323.923Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 371.613 652.911FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)940.935 328.988Finansman Gelirleri27.a 434.265 347.961Finansman Giderleri27.b -6.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.369.088 676.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.d -174.576 -8.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -15.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-174.576 6.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.194.512 668.100DÖNEM KARI (ZARARI)1.194.512 668.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.194.512 668.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.194.512 668.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.194.512 668.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824901BIST