***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler668.100 -668.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)260.777 260.777 260.777Dönem Karı (Zararı)260.777 260.777 260.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 710.688 260.777 3.104.132 3.104.132Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Diğer Düzeltmeler-200.000 -200.000 -200.000Transferler1.582.821 -1.582.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-771.077 -771.077 -771.077Dönem Karı (Zararı)-771.077 -771.077 -771.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 -771.077 3.721.855 3.721.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.524.769 -153.468Dönem Karı (Zararı)-771.077 260.777Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-771.077 260.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-93.422 -21.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.655 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.771 8.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.771 8.510Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-126.408 79.075Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-7.440 -108.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-654.896 -376.584Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.972 -194.175Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-674.905 8.280İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-674.905 8.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler96.039İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)96.039Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-99.016 -170.285Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.316 -390İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.316 -390Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.605 -23.178Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.037 3.164İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.037 3.164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.519.395 -137.131Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.374 -16.337YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-633.596 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-638.998 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-638.998 0Alınan Temettüler5.402 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI390.357 108.909Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri588.319 0Kredilerden Nakit Girişleri588.319 0Ödenen Faiz-8.813 108.909Alınan Faiz36.034 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-225.183YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.768.008 -44.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.768.008 -44.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.238.164 1.720.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ470.156 1.676.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 470.156 2.238.164Finansal Yatırımlar7 1.695.965 1.684.993Ticari Alacaklar1.073.957 399.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 174.168 184.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 899.789 214.871Diğer Alacaklar144.479 240.518İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 70.879 166.918Peşin Ödenmiş Giderler10 145.001 45.985İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 145.001 45.985Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22.a 166.322 160.948ARA TOPLAM3.695.880 4.769.660TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.695.880 4.769.660DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 625.343Taşıtlar625.343Kullanım Hakkı Varlıkları12 456.145 349.748Ertelenmiş Vergi Varlığı22.d 367.166 240.757TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.448.654 590.505TOPLAM VARLIKLAR5.144.534 5.360.165KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar99.086 89.919İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar99.086 89.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.a 99.086 89.919İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 227.397Ticari Borçlar8.b 43.579 25.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar43.579 25.263Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 60.625 57.020Diğer Borçlar9.b 31.146 19.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.146 19.109Kısa Vadeli Karşılıklar15.b 110.785 66.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar110.785 66.268ARA TOPLAM572.618 257.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER572.618 257.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar717.981 259.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar357.059 259.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.b 357.059 259.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar360.922Banka Kredileri14.a 360.922Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 132.080 149.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar132.080 149.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER850.061 409.654TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.422.679 667.233ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.721.855 4.692.932Ödenmiş Sermaye16.a 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.c -19.920 -19.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.920 -19.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.920 -19.920Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.b 186.540 186.540Yasal Yedekler186.540 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.d 1.826.312 443.491Net Dönem Karı veya Zararı16.d -771.077 1.582.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.721.855 4.692.932TOPLAM KAYNAKLAR5.144.534 5.360.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17.a 7.247.156 1.912.528Satışların Maliyeti17.b -6.391.993 -1.387.941TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)855.163 524.587BRÜT KAR (ZARAR)855.163 524.587Genel Yönetim Giderleri18 -626.497 -296.800Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 18.062 27.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -1.176.836 -24.184ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-930.108 230.943Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.402 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-924.706 230.943Finansman Gelirleri21.a 36.034 108.909Finansman Giderleri21.b -8.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-897.485 339.852Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri126.408 -79.075Dönem Vergi (Gideri) Geliri22.c 0 -80.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.c 126.408 1.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-771.077 260.777DÖNEM KARI (ZARARI)-771.077 260.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-771.077 260.777Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-771.077 260.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-771.077 260.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848292BIST