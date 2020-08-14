***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Diğer DüzeltmelerTransferler668.100 -668.100 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)596.112 596.112 596.112Dönem Karı (Zararı)596.112 596.112 596.112Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 710.688 596.112 3.439.467 3.439.467Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Diğer Düzeltmeler-200.000 -200.000 -200.000Transferler1.582.821 -1.582.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.909 7.909 7.909Dönem Karı (Zararı)7.909 7.909 7.909Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 7.909 4.500.841 4.500.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI490.696 136.826Dönem Karı (Zararı)7.909 596.112Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.909 596.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler155.946 -515.880Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler95.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.183 15.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.183 15.576Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler103.679 49.137Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-72.896 -580.593İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler178.188 91.888Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)690.493 589.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-263.637 -311.326İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-263.637 -311.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-171.395 -60.867İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-171.395 -60.867Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-48.142 -112.248Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.785 -213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.785 -213Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.396 -18.433Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.050 5.160İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.050 5.160Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları342.043 172.120Vergi İadeleri (Ödemeleri)148.653 -35.294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-616.018 371.613Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-638.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-638.998Alınan Temettüler22.980 371.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI345.599 208.980Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri546.145Kredilerden Nakit Girişleri546.145Ödenen Faiz-31.150 -972Alınan Faiz81.066 209.952Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-250.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)220.277 717.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)220.277 717.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.238.164 1.720.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.458.441 2.438.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.458.441 2.238.164Finansal Yatırımlar7 994.500 1.684.993Ticari Alacaklar662.689 399.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 211.666 184.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 451.023 214.871Diğer Alacaklar411.913 240.518İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 338.313 166.918Peşin Ödenmiş Giderler10 94.127 45.985İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 94.127 45.985Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22.a 12.295 160.948ARA TOPLAM4.633.965 4.769.660TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.633.965 4.769.660DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 593.480Taşıtlar593.480Kullanım Hakkı Varlıkları12 442.639 349.748Ertelenmiş Vergi Varlığı22.d 137.078 240.757TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.173.197 590.505TOPLAM VARLIKLAR5.807.162 5.360.165KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar97.716 89.919İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar97.716 89.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.a 97.716 89.919İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 227.375Ticari Borçlar8.b 2.478 25.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.478 25.263Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 49.624 57.020Diğer Borçlar9.b 20.159 19.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.159 19.109Kısa Vadeli Karşılıklar15.b 103.065 66.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar103.065 66.268ARA TOPLAM500.417 257.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.417 257.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar663.693 259.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar344.923 259.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.b 344.923 259.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar318.770Banka Kredileri14.a 318.770Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 142.211 149.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar142.211 149.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER805.904 409.654TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.321 667.233ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.500.841 4.692.932Ödenmiş Sermaye16.a 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.c -19.920 -19.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.920 -19.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.920 -19.920Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.b 186.540 186.540Yasal Yedekler186.540 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.d 1.826.312 443.491Net Dönem Karı veya Zararı16.d 7.909 1.582.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.500.841 4.692.932TOPLAM KAYNAKLAR5.807.162 5.360.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17.a 9.394.120 6.439.066 2.146.964 4.526.538Satışların Maliyeti17.b -7.888.029 -5.764.350 -1.496.036 -4.376.409TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.506.091 674.716 650.928 150.129BRÜT KAR (ZARAR)1.506.091 674.716 650.928 150.129Genel Yönetim Giderleri18 -1.082.425 -677.766 -455.928 -380.966Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 22.050 81.016 3.988 53.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -407.024 0.874ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.692 64.656 968.800 -166.287Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 22.980 371.613 17.578 371.613FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.672 436.269 986.378 205.326Finansman Gelirleri21.a 81.066 209.952 45.032 101.043Finansman Giderleri21.b -31.150 -972 -22.337 -972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.588 645.249 1.009.073 305.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-103.679 -49.137 -230.087 29.938Dönem Vergi (Gideri) Geliri22.c 0 -52.531 28.432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.c -103.679 3.394 -230.087 1.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.909 596.112 778.986 335.335DÖNEM KARI (ZARARI)7.909 596.112 778.986 335.335Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.909 596.112 778.986 335.335Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.909 596.112 778.986 335.335Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.909 596.112 778.986 335.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868971BIST