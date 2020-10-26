***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 16:02
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
66.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
93.854 66.268
ARA TOPLAM
470.561 257.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.561 257.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
607.092 259.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
331.759 259.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.b 331.759 259.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
275.333 0
Banka Kredileri
14.a 275.333 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 150.224 149.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
150.224 149.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
757.316 409.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.227.877 667.233
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.966.807 4.692.932
Ödenmiş Sermaye
16.a 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.b 186.540 186.540
Yasal Yedekler
186.540 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.d 1.826.312 443.491
Net Dönem Karı veya Zararı
16.d 473.875 1.582.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.966.807 4.692.932
TOPLAM KAYNAKLAR
6.194.684 5.360.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17.a 11.376.286 8.253.324 1.982.166 1.814.258
Satışların Maliyeti
17.b -9.027.161 -7.224.632 -1.139.132 -1.460.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.349.125 1.028.692 843.034 353.976
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.349.125 1.028.692 843.034 353.976
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.540.906 -990.802 -458.481 -313.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 30.174 73.057 8.124 -7.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -297.670 -19.701 109.354 -6.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
540.723 91.246 502.031 26.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 22.980 371.613 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
563.703 462.859 502.031 26.590
Finansman Gelirleri
21.a 165.002 371.975 83.936 162.023
Finansman Giderleri
21.b -50.690 -972 -19.540 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
678.015 833.862 566.427 188.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-204.140 -87.571 -100.461 -38.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.c 0 -91.357 0 -38.826
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.c -204.140 3.786 -100.461 392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
473.875 746.291 465.966 150.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
473.875 746.291 465.966 150.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
473.875 746.291 465.966 150.179
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
473.875 746.291 465.966 150.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
473.875 746.291 465.966 150.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883905
BIST