***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler66.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar93.854 66.268ARA TOPLAM470.561 257.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.561 257.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar607.092 259.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar331.759 259.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.b 331.759 259.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar275.333 0Banka Kredileri14.a 275.333 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 150.224 149.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar150.224 149.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER757.316 409.654TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.227.877 667.233ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.966.807 4.692.932Ödenmiş Sermaye16.a 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.c -19.920 -19.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.920 -19.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.920 -19.920Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.b 186.540 186.540Yasal Yedekler186.540 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.d 1.826.312 443.491Net Dönem Karı veya Zararı16.d 473.875 1.582.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.966.807 4.692.932TOPLAM KAYNAKLAR6.194.684 5.360.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17.a 11.376.286 8.253.324 1.982.166 1.814.258Satışların Maliyeti17.b -9.027.161 -7.224.632 -1.139.132 -1.460.282TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.349.125 1.028.692 843.034 353.976Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.349.125 1.028.692 843.034 353.976Genel Yönetim Giderleri18 -1.540.906 -990.802 -458.481 -313.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 30.174 73.057 8.124 -7.959Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -297.670 -19.701 109.354 -6.391ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)540.723 91.246 502.031 26.590Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 22.980 371.613 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)563.703 462.859 502.031 26.590Finansman Gelirleri21.a 165.002 371.975 83.936 162.023Finansman Giderleri21.b -50.690 -972 -19.540 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)678.015 833.862 566.427 188.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-204.140 -87.571 -100.461 -38.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri22.c 0 -91.357 0 -38.826Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.c -204.140 3.786 -100.461 392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)473.875 746.291 465.966 150.179DÖNEM KARI (ZARARI)473.875 746.291 465.966 150.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları473.875 746.291 465.966 150.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)473.875 746.291 465.966 150.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları473.875 746.291 465.966 150.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883905BIST