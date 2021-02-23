***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Diğer Düzeltmeler-200.000 -200.000 -200.000Transferler1.582.821 -1.582.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.945 1.271.640 1.293.585 1.293.585Dönem Karı (Zararı)1.271.640 1.271.640 1.271.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.945 21.945 21.945Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.961.269 -282.516Dönem Karı (Zararı)1.271.640 1.582.821Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.271.640 1.582.821Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler476.787 -1.034.577Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler109.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.700 -21.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.482 91.826Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.218 -112.904Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.976Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20.976Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler552.736 -213.734Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-238.568 -799.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.085.725 -730.678Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.612.580 -598.605Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-344.705 -273.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-344.705 -273.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.634 -127.614İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.634 -127.614Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)25.180 -40.499Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.452 22.572İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.452 22.572Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-23.035 11.145Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.998 8.644İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)40.998 8.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-215.207 266.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-215.207 266.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.834.152 -182.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)127.117 -100.082YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-616.018 371.613Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-638.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-638.998Alınan Temettüler22.980 371.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI758.606 428.152Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri457.934Kredilerden Nakit Girişleri457.934Ödenen Faiz-125.186 -6.112Alınan Faiz340.774 434.264Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)85.084YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.103.857 517.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.103.857 517.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.238.164 1.720.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.342.021 2.238.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.342.021 2.238.164Finansal Yatırımlar7 72.414 1.684.993Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar72.414 1.684.993Ticari Alacaklar743.757 399.052İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 292.482 184.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 451.275 214.871Diğer Alacaklar244.152 240.518İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 170.552 166.918Peşin Ödenmiş Giderler10.a 20.805 45.985İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.805 45.985Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29.a 0 160.948ARA TOPLAM6.423.149 4.769.660TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.423.149 4.769.660DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 529.055 0Taşıtlar529.055 0Kullanım Hakkı Varlıkları15 606.297 349.748Ertelenmiş Vergi Varlığı29.e 211.747 240.757Diğer Duran Varlıklar10.b 215.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.562.306 590.505TOPLAM VARLIKLAR7.985.455 5.360.165KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar127.721 89.919İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar127.721 89.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 127.721 89.919İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 227.498 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.498 0Banka Kredileri18 227.498 0Ticari Borçlar8.b 18.811 25.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.811 25.263Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 33.985 57.020Diğer Borçlar9.b 60.107 19.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar60.107 19.109Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.b 255.533Kısa Vadeli Karşılıklar79.330 66.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 71.851 62.007Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.479 4.261ARA TOPLAM802.985 257.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER802.985 257.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar994.096 259.829İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar763.660 259.829Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 763.660 259.829İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar230.436 0Banka Kredileri18 230.436 0Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 161.305 149.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar161.305 149.825Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.e 240.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.395.953 409.654TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.198.938 667.233ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.786.517 4.692.932Ödenmiş Sermaye23.a 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.c 2.025 -19.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.025 -19.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.025 -19.920Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.b 186.540 186.540Yasal Yedekler186.540 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.d 1.826.312 443.491Net Dönem Karı veya Zararı23.d 1.271.640 1.582.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.786.517 4.692.932TOPLAM KAYNAKLAR7.985.455 5.360.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 15.824.724 11.412.701Satışların Maliyeti24.b -11.650.729 -9.708.523TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.173.995 1.704.178Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)4.173.995 1.704.178Genel Yönetim Giderleri25 -2.307.264 -1.386.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 47.004 279.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -306.951 -27.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.606.784 569.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 22.980 371.613FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.629.764 940.935Finansman Gelirleri28.a 340.774 434.264Finansman Giderleri28.b -146.162 -6.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.824.376 1.369.087Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-552.736 213.734Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.d -289.364 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.d -263.372 213.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.271.640 1.582.821DÖNEM KARI (ZARARI)1.271.640 1.582.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.271.640 1.582.821Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.945 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.c 28.134 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.189 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.c -6.189 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.945 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.293.585 1.582.821Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.293.585 1.582.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911800BIST