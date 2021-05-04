***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-200.000 -200.000 -200.000Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.582.821 -1.582.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-771.077 -771.077 -771.077Dönem Karı (Zararı)-771.077 -771.077 -771.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 -771.077 3.721.855 3.721.855Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517Diğer Düzeltmeler289.364 289.364 289.364Transferler1.271.640 -1.271.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.151 1.656.487 1.674.638 1.674.638Dönem Karı (Zararı)1.656.487 1.656.487 1.656.487Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.151 18.151 18.151Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 20.176 186.540 3.387.316 1.656.487 7.750.519 7.750.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.351.971 -1.524.769Dönem Karı (Zararı)1.656.487 -771.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.656.487 -771.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-167.486 -93.422A Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.682 26.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.904 26.771Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler778 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.583 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.583 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler363.983 -126.408Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-630.246 -7.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.571.485 -654.896Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.242.102 -10.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.185.373 -674.905İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.185.373 -674.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-204.179 96.039İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-204.179 96.039Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-118.554 -99.016Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.151 18.316İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.151 18.316Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)47 3.605Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.380 12.037İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-26.380 12.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler215.207 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)215.207 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.082.484 -1.519.395Vergi İadeleri (Ödemeleri)-269.487 -5.374YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI322.785 -633.596Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -638.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -638.998Alınan Temettüler322.785 5.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.272 390.357Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.645 -25.183Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.645 -25.183Ödenen Faiz-34.646 -8.813Alınan Faiz342.107 36.034Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-240.544 388.319YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.008.914 -1.768.008NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.008.914 -1.768.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.342.021 2.238.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.333.107 470.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.333.107 5.342.021Finansal Yatırımlar7 4.314.517 72.414Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4.314.517 72.414Ticari Alacaklar1.929.130 743.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 336.396 292.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 1.592.734 451.275Diğer Alacaklar448.331 244.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 374.731 170.552Peşin Ödenmiş Giderler10.a 139.359 20.805İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler139.359 20.805Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29.a 289.364 0ARA TOPLAM8.453.808 6.423.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.453.808 6.423.149DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 497.543 529.055Taşıtlar497.543 529.055Kullanım Hakkı Varlıkları15 456.111 606.297Ertelenmiş Vergi Varlığı29.e 166.285 211.747Diğer Duran Varlıklar10.b 0 215.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.119.939 1.562.306TOPLAM VARLIKLAR9.573.747 7.985.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.361 127.721İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.361 127.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 73.361 127.721İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 227.397 227.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.397 227.498Banka Kredileri18 227.397 227.498Ticari Borçlar8.b 8.660 18.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.660 18.811Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 34.032 33.985Diğer Borçlar9.b 33.727 60.107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.727 60.107Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.b 422.857 255.533Kısa Vadeli Karşılıklar119.976 79.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 111.719 71.851Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 8.257 7.479ARA TOPLAM920.010 802.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER920.010 802.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar611.182 994.096İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar427.290 763.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 427.290 763.660İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar183.892 230.436Banka Kredileri18 183.892 230.436Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 165.236 161.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar165.236 161.305Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.e 126.800 240.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER903.218 1.395.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.823.228 2.198.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.750.519 5.786.517Ödenmiş Sermaye23.a 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.c 20.176 2.025Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.176 2.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.176 2.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.b 186.540 186.540Yasal Yedekler186.540 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.d 3.387.316 1.826.312Net Dönem Karı veya Zararı23.d 1.656.487 1.271.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.750.519 5.786.517TOPLAM KAYNAKLAR9.573.747 7.985.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 3.606.899 7.247.156Satışların Maliyeti24.b -942.645 -6.391.993TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.664.254 855.163BRÜT KAR (ZARAR)2.664.254 855.163Genel Yönetim Giderleri25 -796.184 -626.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 0 18.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -455.263 -1.176.836ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.412.807 -930.108Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 322.785 5.402FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.735.592 -924.706Finansman Gelirleri28.a 342.107 36.034Finansman Giderleri28.b -57.229 -8.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.020.470 -897.485Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-363.983 126.408Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.d -436.811 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.d 72.828 126.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.656.487 -771.077DÖNEM KARI (ZARARI)1.656.487 -771.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.656.487 -771.077Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.151 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.c 22.688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.537 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.c -4.537Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.151 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.674.638 -771.077Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.674.638 -771.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934331BIST