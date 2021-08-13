***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-200.000 -200.000 -200.000Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.582.821 -1.582.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.909 7.909 7.909Dönem Karı (Zararı)7.909 7.909 7.909Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 7.909 4.500.841 4.500.841Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517Diğer DüzeltmelerTransferler164.662 1.106.978 -1.271.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.132 2.439.093 2.471.225 2.471.225Dönem Karı (Zararı)2.439.093 2.439.093 2.439.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.132 32.132 32.132Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 34.157 351.202 2.933.290 2.439.093 8.257.742 8.257.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.775.002 490.696Dönem Karı (Zararı)2.439.093 7.909Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.439.093 7.909Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-585.706 155.946Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler63.374 95.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.927 29.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36.921 29.183Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-994 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.583 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.583 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler563.673 103.679Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.271.263 -72.896İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.893.394 178.188Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-375.193 690.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.716.203 -263.637İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.716.203 -263.637Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.517 -171.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)47.517 -171.395Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-69.346 -48.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.802 -22.785İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.802 -22.785Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)58.066 -7.396Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.640 1.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-37.640 1.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler215.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)215.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.040.007 342.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.938Vergi İadeleri (Ödemeleri)-709.057 148.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI670.119 -616.018Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -638.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -638.998Alınan Temettüler670.119 22.980FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI309.932 345.599Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-94.680 546.145Kredilerden Nakit Girişleri-94.680 546.145Ödenen Faiz-67.374 -31.150Alınan Faiz668.518 81.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-196.532 -250.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-794.951 220.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-794.951 220.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.342.021 2.238.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.547.070 2.458.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.547.070 5.342.021Finansal Yatırımlar7 447.607 72.414Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar447.607 72.414Ticari Alacaklar3.459.960 743.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 312.432 292.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 3.147.528 451.275Diğer Alacaklar196.635 244.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 123.035 170.552Peşin Ödenmiş Giderler10.a 90.151 20.805İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler90.151 20.805ARA TOPLAM8.741.423 6.423.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.741.423 6.423.149DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 465.681 529.055Taşıtlar465.681 529.055Kullanım Hakkı Varlıkları15 432.105 606.297Ertelenmiş Vergi Varlığı29.d 156.164 211.747Diğer Duran Varlıklar10.b 0 215.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.053.950 1.562.306TOPLAM VARLIKLAR9.795.373 7.985.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar131.033 127.721İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar131.033 127.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 131.033 127.721İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 227.375 227.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.375 227.498Banka Kredileri18 227.375 227.498Ticari Borçlar8.b 3.009 18.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.009 18.811Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 92.051 33.985Diğer Borçlar9.b 22.467 60.107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.467 60.107Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.b 167.549 255.533Kısa Vadeli Karşılıklar110.563 79.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 104.078 71.851Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 6.485 7.479ARA TOPLAM754.047 802.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER754.047 802.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar525.503 994.096İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar389.624 763.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 389.624 763.660İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar135.879 230.436Banka Kredileri18 135.879 230.436Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 122.479 161.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar122.479 161.305Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.e 135.602 240.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER783.584 1.395.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.537.631 2.198.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.257.742 5.786.517Ödenmiş Sermaye23.a 2.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.c 34.157 2.025Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.157 2.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.157 2.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.b 351.202 186.540Yasal Yedekler351.202 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.d 2.933.290 1.826.312Net Dönem Karı veya Zararı23.d 2.439.093 1.271.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.257.742 5.786.517TOPLAM KAYNAKLAR9.795.373 7.985.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 17.211.233 9.394.120 13.604.334 2.146.964Satışların Maliyeti24.b -13.525.111 -7.888.029 -12.582.466 -1.496.036TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.686.122 1.506.091 1.021.868 650.928BRÜT KAR (ZARAR)3.686.122 1.506.091 1.021.868 650.928Genel Yönetim Giderleri25 -1.877.831 -1.082.425 -1.081.647 -455.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 54.078 22.050 54.078 3.988Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -108.283 -407.024 346.980 769.812ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.754.086 38.692 341.279 968.800Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 670.119 22.980 347.334 17.578FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.424.205 61.672 688.613 986.378Finansman Gelirleri28.a 668.518 81.066 326.411 45.032Finansman Giderleri28.b -89.957 -31.150 -32.728 -22.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.002.766 111.588 982.296 1.009.073Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-563.673 -103.679 -199.690 -230.087Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.c -621.073 -184.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.c 57.400 -103.679 -15.428 -230.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.439.093 7.909 782.606 778.986DÖNEM KARI (ZARARI)2.439.093 7.909 782.606 778.986Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.439.093 7.909 782.606 778.986Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar32.132 0 13.981 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.c 40.165 17.477Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.033 0 -3.496 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.c -8.033 -3.496Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.132 0 13.981 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.471.225 7.909 796.587 778.986Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.471.225 7.909 796.587 778.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957945BIST