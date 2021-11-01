***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-200.000 -200.000 -200.000Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.582.821 -1.582.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)473.875 473.875 473.875Dönem Karı (Zararı)473.875 473.875 473.875Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.866 3.200.987 3.226.853 3.226.853Dönem Karı (Zararı)3.200.987 3.200.987 3.200.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.866 25.866 25.866Dönem Sonu Bakiyeler5.500.000 27.891 351.202 -66.711 3.200.987 9.013.369 9.013.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.299.718 1.979.339Dönem Karı (Zararı)3.200.988 473.875Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.200.988 473.875Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-636.296 249.178Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler95.587 154.345Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.773 27.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.985 27.985Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.788Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.583Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22.583Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler810.104 204.140Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.628.343 -137.292İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.941.989 1.120.329Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-253.994 1.530.843Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.893.974 -272.627İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.893.974 -272.627Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler63.798 -83.511İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)63.798 -83.511Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.596 -6.869Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.802 -22.785İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.802 -22.785Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.478 -24.563Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.106 -159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-37.106 -159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler215.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)215.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-377.297 1.843.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.938Vergi İadeleri (Ödemeleri)-896.483 135.957YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI670.119 -616.018Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -638.998Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -638.998Alınan Temettüler670.119 22.980FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI563.200 340.465Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-144.177 502.769Kredilerden Nakit Girişleri-144.177 502.769Ödenen Faiz-98.089 -50.690Alınan Faiz1.056.313 165.002Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-250.847 -276.616YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.399 1.703.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.399 1.703.786DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.342.021 2.238.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.275.622 3.941.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.275.622 5.342.021Finansal Yatırımlar7 326.408 72.414Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar326.408 72.414Ticari Alacaklar3.637.731 743.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 329.502 292.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 3.308.229 451.275Diğer Alacaklar180.354 244.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 106.754 170.552Peşin Ödenmiş Giderler10.a 45.401 20.805İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.401 20.805ARA TOPLAM9.465.516 6.423.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.465.516 6.423.149DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 433.468 529.055Taşıtlar433.468 529.055Kullanım Hakkı Varlıkları15 408.099 606.297Ertelenmiş Vergi Varlığı29.d 21.212 211.747Diğer Duran Varlıklar10.b 0 215.207TOPLAM DURAN VARLIKLAR862.779 1.562.306TOPLAM VARLIKLAR10.328.295 7.985.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.046 127.721İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.046 127.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 15.046 127.721İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 227.436 227.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.436 227.498Banka Kredileri227.436 227.498Ticari Borçlar8.b 3.009 18.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.009 18.811Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 38.463 33.985Diğer Borçlar9.b 23.001 60.107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.001 60.107Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.b 216.501 255.533Kısa Vadeli Karşılıklar135.791 79.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 126.524 71.851Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 9.267 7.479ARA TOPLAM659.247 802.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER659.247 802.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar513.611 994.096İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar427.290 763.660Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 427.290 763.660İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar86.321 230.436Banka Kredileri18 86.321 230.436Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 129.697 161.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar129.697 161.305Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.e 12.371 240.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER655.679 1.395.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.314.926 2.198.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.013.369 5.786.517Ödenmiş Sermaye23.a 5.500.000 2.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.c 27.891 2.025Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.891 2.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.891 2.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.b 351.202 186.540Yasal Yedekler351.202 186.540Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.d -66.711 1.826.312Net Dönem Karı veya Zararı23.d 3.200.987 1.271.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.013.369 5.786.517TOPLAM KAYNAKLAR10.328.295 7.985.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 18.543.893 11.376.286 1.332.660 1.982.166Satışların Maliyeti24.b -13.706.911 -9.027.161 -181.800 -1.139.132TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.836.982 2.349.125 1.150.860 843.034Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.836.982 2.349.125 1.150.860 843.034Genel Yönetim Giderleri25 -2.408.507 -1.540.906 -530.676 -458.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 54.111 30.174 33 8.124Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -77.254 -297.670 31.029 109.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.405.332 540.723 651.246 502.031Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 670.119 22.980 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.075.451 563.703 651.246 502.031Finansman Gelirleri28.a 1.056.313 165.002 387.795 83.936Finansman Giderleri28.b -120.672 -50.690 -30.715 -19.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.011.092 678.015 1.008.326 566.427Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-810.105 -204.140 -246.432 -100.461Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.c -857.451 0 -236.378 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.c 47.346 -204.140 -10.054 -100.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.200.987 473.875 761.894 465.966DÖNEM KARI (ZARARI)3.200.987 473.875 761.894 465.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.200.987 473.875 761.894 465.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.866 0 -6.266 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.c 35.566 0 -4.599 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.700 0 -1.667 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.c -9.700 0 -1.667 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)