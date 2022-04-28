***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler289.364 289.364 289.364Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.271.640 -1.271.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.151 1.656.487 1.674.638 1.674.638Dönem Karı (Zararı)1.656.487 1.656.487 1.656.487Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.151 18.151 18.151Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 20.176 186.540 3.387.316 1.656.487 7.750.519 7.750.519Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 -15.792 351.202 -66.711 5.609.730 11.378.429 11.378.429Diğer DüzeltmelerTransferler5.609.730 -5.609.730 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.853 3.612.110 3.625.963 3.625.963Dönem Karı (Zararı)3.612.110 3.612.110 3.612.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.853 13.853 13.853Sermaye Arttırımı500.000 -35.767 464.233 464.233Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -1.939 351.202 5.507.252 3.612.110 15.468.625 15.468.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-575.124 -4.351.971Dönem Karı (Zararı)3.612.110 1.656.487Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.612.110 1.656.487Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-875.802 -167.486Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.686 31.512Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler96.860 44.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler63.710 43.904Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler33.150 778Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.633 22.583Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27.633 22.583Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-27.296 363.983Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.005.685 -630.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.989.590 -5.571.485Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.720.039 -4.242.102Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-490.554 -1.185.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-490.554 -1.185.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler805.767 -204.179İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)805.767 -204.179Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-199.464 -118.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.503 -10.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.503 -10.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.940 47Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler623.263 -26.380İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)623.263 -26.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 215.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 215.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları746.718 -4.082.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.321.842 -269.487YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI674.690 322.785Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Temettüler674.690 322.785FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI760.324 20.272Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.040 -46.645Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.040 -46.645Ödenen Faiz-89.573 -34.646Alınan Faiz420.568 342.107Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)482.369 -240.544YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)859.890 -4.008.914NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)859.890 -4.008.914DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.301.636 5.342.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.161.526 1.333.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.161.526 1.301.636Finansal Yatırımlar7 5.273.252 2.553.212Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5.273.252 2.553.212Ticari Alacaklar7.990.254 7.499.700İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 522.874 471.318İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 7.467.380 7.028.382Diğer Alacaklar176.673 982.440İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 103.073 908.840Peşin Ödenmiş Giderler10 216.796 17.332İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler216.796 17.332Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29.a 657.810 0ARA TOPLAM16.476.311 12.354.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.476.311 12.354.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 386.830 419.516Tesis, Makine ve Cihazlar17.087 18.260Taşıtlar369.743 401.256Kullanım Hakkı Varlıkları15 613.770 384.094Ertelenmiş Vergi Varlığı29.d 106.404 81.857TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.107.004 885.467TOPLAM VARLIKLAR17.583.315 13.239.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar77.758 72.949İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar77.758 72.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 77.758 72.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 209.555 227.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 209.555 227.498Banka Kredileri209.555 227.498Ticari Borçlar8.b 10.863 24.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.863 24.366Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 47.637 42.697Diğer Borçlar9.b 694.169 70.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar694.169 70.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.b 0 664.032Kısa Vadeli Karşılıklar225.588 132.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 184.019 124.272Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 41.569 8.419ARA TOPLAM1.265.570 1.235.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.265.570 1.235.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar598.678 390.771İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar598.678 355.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 598.678 355.675İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 0 35.096Banka Kredileri0 35.096Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 210.506 197.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar210.506 197.381Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.d 39.936 38.067TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER849.120 626.219TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.114.690 1.861.358ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.468.625 11.378.429Ödenmiş Sermaye23.a 6.000.000 5.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.c -1.939 -15.792Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.939 -15.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.939 -15.792Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.b 351.202 351.202Yasal Yedekler351.202 351.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.d 5.507.252 -66.711Net Dönem Karı veya Zararı23.d 3.612.110 5.609.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.468.625 11.378.429TOPLAM KAYNAKLAR17.583.315 13.239.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 15.878.431 3.606.899Satışların Maliyeti24.b -12.739.465 -942.645TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.138.966 2.664.254BRÜT KAR (ZARAR)3.138.966 2.664.254Genel Yönetim Giderleri25 -888.703 -796.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 434.923 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -78.424 -455.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.606.762 1.412.807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 674.690 322.785FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.281.452 1.735.592Finansman Gelirleri28.a 420.568 342.107Finansman Giderleri28.b -117.206 -57.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.584.814 2.020.470Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27.295 -363.983Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.c 0 -436.811Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.c 27.295 72.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.612.109 1.656.487DÖNEM KARI (ZARARI)3.612.109 1.656.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.612.109 1.656.487Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.853 18.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.c 18.471 22.688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.618 -4.537Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.c -4.618 -4.537Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.853 18.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.625.962 1.674.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.625.962 1.674.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024831BIST