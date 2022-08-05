***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler164.662 1.106.978 -1.271.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.132 2.439.093 2.471.225 2.471.225Dönem Karı (Zararı)2.439.093 2.439.093 2.439.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.132 32.132 32.132Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 34.157 351.202 2.933.290 2.439.093 8.257.742 8.257.742Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.500.000 -15.793 351.202 -66.710 5.609.729 11.378.428 11.378.428Diğer DüzeltmelerTransferler2.000.000 274.522 3.335.207 -5.609.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.510 7.124.976 7.077.466 7.077.466Dönem Karı (Zararı)7.124.976 7.124.976 7.124.976Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.510 -47.510 -47.510Sermaye Arttırımı500.000 -35.767 464.233 464.233Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 -63.303 625.724 3.232.730 7.124.976 18.920.127 18.920.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI512.890 -1.775.002Dönem Karı (Zararı)7.124.976 2.439.093Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.124.976 2.439.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-217.563 -585.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.734 63.374Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler139.766 35.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.348 36.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-582 -994Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.583Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.269.919 563.673Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.720.615 -1.271.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.730.491 Azalış (Artış)783.442 47.517Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-567.985 -69.346Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler294.548 -15.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)294.548 -15.802Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19.677 58.066Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.009 -37.640İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-21.009 0 215.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.176.922 1.391.075 309.932Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.670.275 -794.951NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.670.275 -794.951DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.301.636 5.342.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.971.911 4.547.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.971.911 1.301.636Finansal Yatırımlar7 5.982.952 2.553.212Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5.982.952 2.553.212Ticari Alacaklar10.309.124 7.499.700İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 666.257 471.318İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 9.642.867 7.028.382Diğer Alacaklar198.998 982.440İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 73.600 73.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 125.398 908.840Peşin Ödenmiş Giderler10 585.317 17.332İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler585.317 17.332Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29.a 0 0ARA TOPLAM21.048.302 12.354.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.048.302 12.354.320DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 353.781 419.516Tesis, Makine ve Cihazlar15.900 18.260Taşıtlar337.881 401.256Kullanım Hakkı Varlıkları15 581.467 384.094Ertelenmiş Vergi Varlığı29.c 169.578 81.857TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.104.826 885.467TOPLAM VARLIKLAR22.153.128 13.239.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar107.608 72.949İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar107.608 72.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.a 107.608 72.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 154.842 227.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 154.842 227.498Banka Kredileri154.842 227.498Ticari Borçlar8.b 318.914 24.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar318.914 24.366Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 62.374 42.697Diğer Borçlar9.b 49.897 70.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.897 70.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.a 1.379.870 664.032Kısa Vadeli Karşılıklar256.981 132.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 249.144 124.272Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.837 8.419ARA TOPLAM2.330.486 1.235.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.330.486 1.235.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar598.678 390.771İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar598.678 355.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.b 598.678 355.675İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 0 35.096Banka Kredileri0 35.096Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 303.837 197.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar303.837 197.381Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.c 0 38.067TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER902.515 626.219TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.233.001 1.861.358ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.920.127 11.378.429Ödenmiş Sermaye23.a 8.000.000 5.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.c -63.303 -15.792Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.303 -15.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.303 -15.792Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.b 625.724 351.202Yasal Yedekler625.724 351.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.d 3.232.730 -66.711Net Dönem Karı veya Zararı23.d 7.124.976 5.609.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.920.127 11.378.429TOPLAM KAYNAKLAR22.153.128 13.239.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 33.504.682 17.211.233 17.626.251 13.604.334Satışların Maliyeti24.b -24.569.224 -13.525.111 -11.829.759 -12.582.466TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.935.458 3.686.122 5.796.492 1.021.868BRÜT KAR (ZARAR)8.935.458 3.686.122 5.796.492 1.021.868Genel Yönetim Giderleri25 -2.007.801 -1.877.831 -1.119.098 -1.081.647Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 884.366 54.078 449.442 54.078Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -485.448 -108.283 -407.024 346.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.326.575 1.754.086 4.719.812 341.279Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 766.310 670.119 91.620 347.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.092.885 2.424.205 4.811.432 688.613Finansman Gelirleri28.a 1.079.772 668.518 659.204 326.411Finansman Giderleri28.b -153.100 -89.957 -35.894 -32.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.019.557 3.002.766 5.434.742 982.296Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.894.581 -563.673 -1.921.876 -199.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.b -2.004.532 -621.073 -2.004.532 -184.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.b 109.951 57.400 82.656 -15.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.124.976 2.439.093 3.512.866 782.606DÖNEM KARI (ZARARI)7.124.976 2.439.093 3.512.866 782.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.124.976 2.439.093 3.512.866 782.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.510 32.132 -61.363 13.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.c -63.347 40.165 -81.818 17.477Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.837 -8.033 20.455 -3.496Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.c 15.837 -8.033 20.455 -3.496Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.510 32.132 -61.363 13.981TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.077.466 2.471.225 3.451.503 796.587Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.077.466 2.471.225 3.451.503 796.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052415BIST