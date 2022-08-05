***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 17:17
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
164.662 1.106.978 -1.271.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.132 2.439.093 2.471.225 2.471.225
Dönem Karı (Zararı)
2.439.093 2.439.093 2.439.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.132 32.132 32.132
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 34.157 351.202 2.933.290 2.439.093 8.257.742 8.257.742
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 -15.793 351.202 -66.710 5.609.729 11.378.428 11.378.428
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
2.000.000 274.522 3.335.207 -5.609.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.510 7.124.976 7.077.466 7.077.466
Dönem Karı (Zararı)
7.124.976 7.124.976 7.124.976
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.510 -47.510 -47.510
Sermaye Arttırımı
500.000 -35.767 464.233 464.233
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -63.303 625.724 3.232.730 7.124.976 18.920.127 18.920.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
512.890 -1.775.002
Dönem Karı (Zararı)
7.124.976 2.439.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.124.976 2.439.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-217.563 -585.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.734 63.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.766 35.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.348 36.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-582 -994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.269.919 563.673
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.720.615 -1.271.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.730.491 Azalış (Artış)
783.442 47.517
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-567.985 -69.346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
294.548 -15.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
294.548 -15.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19.677 58.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.009 -37.640
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.009 0 215.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.176.922 1.391.075 309.932
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.670.275 -794.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.670.275 -794.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.301.636 5.342.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.971.911 4.547.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.971.911 1.301.636
Finansal Yatırımlar
7 5.982.952 2.553.212
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.982.952 2.553.212
Ticari Alacaklar
10.309.124 7.499.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 666.257 471.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 9.642.867 7.028.382
Diğer Alacaklar
198.998 982.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 125.398 908.840
Peşin Ödenmiş Giderler
10 585.317 17.332
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
585.317 17.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.a 0 0
ARA TOPLAM
21.048.302 12.354.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.048.302 12.354.320
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 353.781 419.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.900 18.260
Taşıtlar
337.881 401.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 581.467 384.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 169.578 81.857
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.104.826 885.467
TOPLAM VARLIKLAR
22.153.128 13.239.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.608 72.949
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.608 72.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 107.608 72.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 154.842 227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 154.842 227.498
Banka Kredileri
154.842 227.498
Ticari Borçlar
8.b 318.914 24.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
318.914 24.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 62.374 42.697
Diğer Borçlar
9.b 49.897 70.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.897 70.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.a 1.379.870 664.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
256.981 132.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 249.144 124.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.837 8.419
ARA TOPLAM
2.330.486 1.235.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.330.486 1.235.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.678 390.771
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.678 355.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 598.678 355.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 35.096
Banka Kredileri
0 35.096
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 303.837 197.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
303.837 197.381
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 0 38.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
902.515 626.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.233.001 1.861.358
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.920.127 11.378.429
Ödenmiş Sermaye
23.a 8.000.000 5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c -63.303 -15.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.303 -15.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.303 -15.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 625.724 351.202
Yasal Yedekler
625.724 351.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d 3.232.730 -66.711
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 7.124.976 5.609.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.920.127 11.378.429
TOPLAM KAYNAKLAR
22.153.128 13.239.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24.a 33.504.682 17.211.233 17.626.251 13.604.334
Satışların Maliyeti
24.b -24.569.224 -13.525.111 -11.829.759 -12.582.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.935.458 3.686.122 5.796.492 1.021.868
BRÜT KAR (ZARAR)
8.935.458 3.686.122 5.796.492 1.021.868
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.007.801 -1.877.831 -1.119.098 -1.081.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 884.366 54.078 449.442 54.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -485.448 -108.283 -407.024 346.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.326.575 1.754.086 4.719.812 341.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 766.310 670.119 91.620 347.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.092.885 2.424.205 4.811.432 688.613
Finansman Gelirleri
28.a 1.079.772 668.518 659.204 326.411
Finansman Giderleri
28.b -153.100 -89.957 -35.894 -32.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.019.557 3.002.766 5.434.742 982.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.894.581 -563.673 -1.921.876 -199.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.b -2.004.532 -621.073 -2.004.532 -184.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b 109.951 57.400 82.656 -15.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.124.976 2.439.093 3.512.866 782.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.124.976 2.439.093 3.512.866 782.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.124.976 2.439.093 3.512.866 782.606
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.510 32.132 -61.363 13.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c -63.347 40.165 -81.818 17.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.837 -8.033 20.455 -3.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c 15.837 -8.033 20.455 -3.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.510 32.132 -61.363 13.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.077.466 2.471.225 3.451.503 796.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.077.466 2.471.225 3.451.503 796.587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052415
BIST