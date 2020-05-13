***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.05.2020 14:59
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
31/12/2019 Bağımsız Denetim Raporları
Değişikliğin Nedeni
Sehven +/- bakiye yazımı
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Dönem karını pozitif değerde etkilemektedir
Açıklamalar
31/12/2019 taihili Finansal Tablolarımızda sehven ertenlenmiş vergi yükümlülüğümüz (-) değer yazılmıştır. Bu nedenle ilgili Finansal Tablolar ve dipnotlarda gerekli düzeltmeler tarafımızdan yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844709
BIST
14:46100.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 755,91
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:466,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9756
14:467,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:46383,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GYHOL
|29,72
|75.939.939
|% -7,82
|
|SEYKM
|9,71
|74.605.296
|% -6,45
|
|ASELS
|28,84
|1.472.636.813
|% 5,18
|
|ECILC
|5,91
|500.143.642
|% 9,04
|
|ISFIN
|3,87
|468.184.357
|% 3,75
|
|THYAO
|10,71
|439.733.626
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|343.106.579
|% 0,76
|
|ISFIN
|3,87
|468.184.357
|% 3,75
|
|EKGYO
|1,30
|157.762.814
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,20
|237.508.192
|% 0,92
|
|ODAS
|1,86
|190.464.707
|% 1,09
|
|ECILC
|5,91
|500.143.642
|% 9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5804
|8,6235
|% 0,33
|
|Frank
|7,1870
|7,2303
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|5,10
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.509
|-1,10
|
|Tam
|2.541
|2.575
|-1,20
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-0,60
|
|Çeyrek
|620
|629
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,13
|30,13
|0,15
|