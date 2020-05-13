***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar31/12/2019 Bağımsız Denetim RaporlarıDeğişikliğin NedeniSehven +/- bakiye yazımıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDönem karını pozitif değerde etkilemektedirAçıklamalar31/12/2019 taihili Finansal Tablolarımızda sehven ertenlenmiş vergi yükümlülüğümüz (-) değer yazılmıştır. Bu nedenle ilgili Finansal Tablolar ve dipnotlarda gerekli düzeltmeler tarafımızdan yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844709BIST