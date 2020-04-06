***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,0008573Bağımsız Denetim Ücreti1.127,92 % 0,00225726Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri17.767,35 % 0,03555711Fon Yönetim Ücreti372.865 % 0,74620028Hisse Senedi Komisyonu4.046,48 % 0,00809806Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu355,8 % 0,00071205Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00053654Türev Araçlar Komisyonu5.138,42 % 0,01028332Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler6.095,96 % 0,01219961TOPLAM GİDERLER408.093,41 % 0,81670153DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.968.488,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835127BIST