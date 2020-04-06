***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,11663163Bağımsız Denetim Ücreti1.127,92 % 0,30708984Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri250,43 % 0,06818259Fon Yönetim Ücreti1.671,16 % 0,45499349Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu11,54 % 0,0031419Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu85,3 % 0,02322395Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,07299346Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler48,5 % 0,01320471TOPLAM GİDERLER3.891,33 % 1,05946157DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ367.293,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835128BIST