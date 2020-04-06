***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,02149813Bağımsız Denetim Ücreti1.127,92 % 0,05660436Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri486,67 % 0,0244234Fon Yönetim Ücreti10.879,79 % 0,54599931Hisse Senedi Komisyonu775,29 % 0,03890772Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,39 % 0,00247862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,01345453Türev Araçlar Komisyonu59,39 % 0,00298047Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler221,04 % 0,01109283TOPLAM GİDERLER14.295,97 % 0,71743938DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.992.638,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835130BIST