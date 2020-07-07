***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,00085216Bağımsız Denetim Ücreti4.356,22 % 0,00866562Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri34.191,79 % 0,06801611Fon Yönetim Ücreti762.032,39 % 1,51587505Hisse Senedi Komisyonu9.132,42 % 0,01816669Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.138,14 % 0,0042533Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00150547Türev Araçlar Komisyonu23.299,88 % 0,04634935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler11.748,45 % 0,02337064TOPLAM GİDERLER848.084,47 % 1,68705439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.270.132,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856067BIST