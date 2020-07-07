***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,16486229Bağımsız Denetim Ücreti2.298,76 % 0,88467914Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri331,99 % 0,12776655Fon Yönetim Ücreti2.364,46 % 0,90996382Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu22,91 % 0,00881693Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu110,9 % 0,04267993Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,29125492Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler51,88 % 0,01996605TOPLAM GİDERLER6.366,08 % 2,44998963DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ259.841,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856068BIST