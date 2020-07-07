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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
428,38 % 0,0192108
Bağımsız Denetim Ücreti
2.298,76 % 0,10308843
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
1.261,46 % 0,05657047
Fon Yönetim Ücreti
24.350,38 % 1,09199853
Hisse Senedi Komisyonu
1.083 % 0,04856739
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
121,54 % 0,00545049
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,03393887
Türev Araçlar Komisyonu
1.085,3 % 0,04867053
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
372,83 % 0,01671965
TOPLAM GİDERLER
31.758,45 % 1,42421517
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.229.891,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856070


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.044.828 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 8.992.058 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.713.359 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5981 8,6412 % 0,62  
Frank 7,2534 7,2971 % 0,01  
Riyal 1,8227 1,8318 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 9,75  
Altın Gr. 396 396 2,07  
Cumhuriyet 2.563 2.584 13,20  
Tam 2.638 2.652 13,50  
Yarım 1.282 1.297 6,70  
Çeyrek 641 649 3,30  
Gümüş.Ons 18,29 18,32 0,03  
Gümüş Gr. 4,04 4,04 0,01  
B. Petrol 43,14 43,14 0,04  
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