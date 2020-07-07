***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,0192108Bağımsız Denetim Ücreti2.298,76 % 0,10308843Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.261,46 % 0,05657047Fon Yönetim Ücreti24.350,38 % 1,09199853Hisse Senedi Komisyonu1.083 % 0,04856739Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu121,54 % 0,00545049Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,03393887Türev Araçlar Komisyonu1.085,3 % 0,04867053Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler372,83 % 0,01671965TOPLAM GİDERLER31.758,45 % 1,42421517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.229.891,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856070BIST