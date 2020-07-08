***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti2.355,08 % 0,14358732Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.221,32 % 0,07446289Fon Yönetim Ücreti24.550,33 % 1,49681377Hisse Senedi Komisyonu646,69 % 0,03942817Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu638,65 % 0,03893797Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,04614148Türev Araçlar Komisyonu188,66 % 0,01150245Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler237,47 % 0,01447835TOPLAM GİDERLER30.595 % 1,86535242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.640.172,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857074BIST