***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:19
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.355,08 % 0,14358732
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
1.221,32 % 0,07446289
Fon Yönetim Ücreti
24.550,33 % 1,49681377
Hisse Senedi Komisyonu
646,69 % 0,03942817
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
638,65 % 0,03893797
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,04614148
Türev Araçlar Komisyonu
188,66 % 0,01150245
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
237,47 % 0,01447835
TOPLAM GİDERLER
30.595 % 1,86535242
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.640.172,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857074
BIST
17:38118.671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -667,58
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:386,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:387,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:38400,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,78
|Açılış
|: 400,75
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.785.539
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.717.548
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.167.995
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|MARTI
|1,36
|33.072.627
|% -9,33
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|OZGYO
|2,50
|79.402.741
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,26
|2.338.632.212
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.814.779.271
|% 1,88
|
|SISE
|6,42
|1.589.668.900
|% -1,08
|
|GARAN
|8,14
|1.408.206.549
|% -2,16
|
|PETKM
|4,30
|1.287.721.325
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,26
|2.338.632.212
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,25
|1.814.779.271
|% 1,88
|
|PETKM
|4,30
|1.287.721.325
|% -2,71
|
|IHLGM
|1,85
|490.908.079
|% -1,60
|
|SISE
|6,42
|1.589.668.900
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6135
|8,6567
|% 0,41
|
|Frank
|7,2869
|7,3308
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|21,23
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,72
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|32,70
|
|Tam
|2.670
|2.685
|33,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1004, 36 kaybederek (% -0.74 ) 134, 754
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17:52XU100
Endeks 118, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 26, 755.00 milyon TL de
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17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
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17:50ULAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 905 adet işlem
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17:49ETYAT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 235 adet işlem