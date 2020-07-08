***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti2.355,08 % 0,01591565Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri11.246,23 % 0,07600213Fon Yönetim Ücreti113.110,23 % 0,76440003Hisse Senedi Komisyonu78.457,58 % 0,53021708Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00511446Türev Araçlar Komisyonu44.103,84 % 0,29805418Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler3.293,65 % 0,02225852TOPLAM GİDERLER253.323,41 % 1,71196206DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.797.256,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857075BIST