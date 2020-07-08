***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 16:19
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.355,08 % 3,4671607
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
59,52 % 0,08762565
Fon Yönetim Ücreti
846,76 % 1,24660436
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 1,11416479
Türev Araçlar Komisyonu
13,01 % 0,01915339
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
47,43 % 0,06982669
TOPLAM GİDERLER
4.078,6 % 6,00453557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.925,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857076
BIST
17:40118.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -639,01
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:406,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:407,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:40400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,37
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.480.570
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.815.301
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.743.755
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.169.151
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MARTI
|1,37
|33.530.019
|% -8,67
|
|OZGYO
|2,47
|82.456.426
|% -8,52
|
|EKGYO
|2,26
|2.342.884.536
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.825.263.374
|% 2,19
|
|SISE
|6,44
|1.596.190.837
|% -0,77
|
|GARAN
|8,14
|1.430.183.194
|% -2,16
|
|PETKM
|4,33
|1.299.524.680
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.342.884.536
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.825.263.374
|% 2,19
|
|PETKM
|4,33
|1.299.524.680
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,86
|494.163.701
|% -1,06
|
|SISE
|6,44
|1.596.190.837
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6200
|8,6632
|% 0,48
|
|Frank
|7,2900
|7,3339
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
-
17:50ULAS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 905 adet işlem
-
17:49ETYAT
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 235 adet işlem
-
17:48RYSAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 084, 833 adet işlem
-
17:47XU100
Endeks 118, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 26, 318.00 milyon TL de