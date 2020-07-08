***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti2.355,08 % 3,4671607Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri59,52 % 0,08762565Fon Yönetim Ücreti846,76 % 1,24660436Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 1,11416479Türev Araçlar Komisyonu13,01 % 0,01915339Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler47,43 % 0,06982669TOPLAM GİDERLER4.078,6 % 6,00453557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.925,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857076BIST