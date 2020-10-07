***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,00079021Bağımsız Denetim Ücreti5.566,02 % 0,0102673Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri60.605,22 % 0,11179482Fon Yönetim Ücreti1.229.816,52 % 2,26856894Hisse Senedi Komisyonu11.919,53 % 0,02198724Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.969,24 % 0,00916646Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00189057Türev Araçlar Komisyonu42.790,43 % 0,07893295Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler18.389,33 % 0,0339217TOPLAM GİDERLER1.375.509,57 % 2,53732019DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.211.115,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879114BIST