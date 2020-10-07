***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 15:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
428,38 % 0,00079021
Bağımsız Denetim Ücreti
5.566,02 % 0,0102673
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
60.605,22 % 0,11179482
Fon Yönetim Ücreti
1.229.816,52 % 2,26856894
Hisse Senedi Komisyonu
11.919,53 % 0,02198724
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.969,24 % 0,00916646
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00189057
Türev Araçlar Komisyonu
42.790,43 % 0,07893295
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
18.389,33 % 0,0339217
TOPLAM GİDERLER
1.375.509,57 % 2,53732019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.211.115,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879114
BIST
16:231.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:237,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0718
|Açılış
|: 7,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:239,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1100
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:23476,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,89
|Açılış
|: 476,71
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PRZMA
|5,50
|52.214.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.421.250
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.339.728
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.846.126
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|815.754.229
|% 0,16
|
|SISE
|6,80
|696.417.344
|% -0,73
|
|PETKM
|4,35
|603.300.296
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|458.621.948
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|313.351.596
|% 3,80
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8633
|7,8696
|% 0,92
|
|Euro
|9,2545
|9,2621
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0933
|10,1439
|% 0,87
|
|Frank
|8,5541
|8,6056
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0913
|2,1017
|% 0,92
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,51
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,01
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.149
|3.227
|1,31
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|0,63
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,31
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|0,20
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|