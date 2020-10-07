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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
428,38 % 0,00079021
Bağımsız Denetim Ücreti
5.566,02 % 0,0102673
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
60.605,22 % 0,11179482
Fon Yönetim Ücreti
1.229.816,52 % 2,26856894
Hisse Senedi Komisyonu
11.919,53 % 0,02198724
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.969,24 % 0,00916646
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00189057
Türev Araçlar Komisyonu
42.790,43 % 0,07893295
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
18.389,33 % 0,0339217
TOPLAM GİDERLER
1.375.509,57 % 2,53732019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.211.115,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879114


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRZMA 5,50 52.214.465 % 10,00  
DAGHL 9,24 8.421.250 % 10,00  
VKING 6,71 4.339.728 % 10,00  
YGYO 1,10 184.240.855 % 10,00  
BASCM 8,80 971.802 % 10,00  
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16:23 Alış Satış %  
Dolar 7,8633 7,8696 % 0,92  
Euro 9,2545 9,2621 % 1,20  
Sterlin 10,0933 10,1439 % 0,87  
Frank 8,5541 8,6056 % 1,12  
Riyal 2,0913 2,1017 % 0,92  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 6,51  
Altın Gr. 478 478 7,01  
Cumhuriyet 3.167 3.215 3,00  
Tam 3.149 3.227 1,31  
Yarım 1.522 1.561 0,63  
Çeyrek 763 780 0,31  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 0,46  
Gümüş Gr. 5,98 5,98 0,20  
B. Petrol 41,91 41,91 -0,74  
Seans Raporu 16:23
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