***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,01669877Bağımsız Denetim Ücreti3.508,56 % 0,13676789Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri2.657,89 % 0,10360775Fon Yönetim Ücreti42.174,14 % 1,6439987Hisse Senedi Komisyonu1.551,86 % 0,06049337Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu256,09 % 0,0099827Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,03995183Türev Araçlar Komisyonu2.063,66 % 0,08044395Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler588,48 % 0,02293966TOPLAM GİDERLER54.253,96 % 2,11488461DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.565.339,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879116BIST