***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri428,38 % 0,02535174Bağımsız Denetim Ücreti5.133,4 % 0,30379715Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri2.175,24 % 0,12873178Fon Yönetim Ücreti40.246,64 % 2,38181608Hisse Senedi Komisyonu829,25 % 0,04907543Tahvil Bono Komisyonu26,98 % 0,00159669Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu752,34 % 0,04452385Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.840,5 % 0,1089217Türev Araçlar Komisyonu185,64 % 0,01098627Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler545,89 % 0,03230604TOPLAM GİDERLER52.164,26 % 3,08710673DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.689.745,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880465BIST