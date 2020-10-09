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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.10.2020 16:00
GÜNCEL HABERLER



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
428,38 % 0,02535174
Bağımsız Denetim Ücreti
5.133,4 % 0,30379715
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
2.175,24 % 0,12873178
Fon Yönetim Ücreti
40.246,64 % 2,38181608
Hisse Senedi Komisyonu
829,25 % 0,04907543
Tahvil Bono Komisyonu
26,98 % 0,00159669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
752,34 % 0,04452385
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.840,5 % 0,1089217
Türev Araçlar Komisyonu
185,64 % 0,01098627
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
545,89 % 0,03230604
TOPLAM GİDERLER
52.164,26 % 3,08710673
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.689.745,92 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880465


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 14,52 262.715.331 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.301.234 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.084.345 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.975.379 % 10,00  
UFUK 14,74 396.772 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8366 7,8449 % -1,24  
Euro 9,2599 9,2711 % -0,85  
Sterlin 10,1633 10,2143 % -0,73  
Frank 8,5748 8,6264 % -0,55  
Riyal 2,0829 2,0933 % -1,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 26,31  
Altın Gr. 485 486 2,14  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,62 24,66 0,81  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 0,15  
B. Petrol 43,26 43,26 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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