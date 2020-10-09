***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti3.545,56 % 0,02493809Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri18.120,54 % 0,12745284Fon Yönetim Ücreti165.071,96 % 1,16105204Hisse Senedi Komisyonu125.472,92 % 0,88252778Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00720875Türev Araçlar Komisyonu59.671,55 % 0,4197065Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler5.453,8 % 0,03835991TOPLAM GİDERLER378.361,23 % 2,66124591DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.217.447,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880466BIST