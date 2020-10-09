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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.10.2020 16:00
GÜNCEL HABERLER



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.986,72 % 3,45640952
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
75,11 % 0,13067313
Fon Yönetim Ücreti
1.114,21 % 1,93845437
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.883,7 % 3,27717978
Türev Araçlar Komisyonu
59,01 % 0,10266305
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
68,36 % 0,11892977
TOPLAM GİDERLER
5.187,11 % 9,02430962
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.479,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880467


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DYOBY 14,52 262.715.331 % 10,00  
BEYAZ 12,43 24.084.345 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.301.234 % 10,00  
IDEAS 11,66 9.975.379 % 10,00  
UFUK 14,74 396.772 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8366 7,8457 % -1,23  
Euro 9,2591 9,2732 % -0,83  
Sterlin 10,1702 10,2212 % -0,67  
Frank 8,5804 8,6321 % -0,49  
Riyal 2,0841 2,0946 % -1,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 30,70  
Altın Gr. 487 487 3,33  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,86  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,16  
B. Petrol 43,15 43,15 -0,19  
Seans Raporu 18:05
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