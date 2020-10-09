***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti1.986,72 % 3,45640952Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri75,11 % 0,13067313Fon Yönetim Ücreti1.114,21 % 1,93845437Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.883,7 % 3,27717978Türev Araçlar Komisyonu59,01 % 0,10266305Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler68,36 % 0,11892977TOPLAM GİDERLER5.187,11 % 9,02430962DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.479,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880467BIST