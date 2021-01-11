***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri862,35 % 0,00144228Bağımsız Denetim Ücreti6.775,82 % 0,01133252Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri86.201,8 % 0,14417204Fon Yönetim Ücreti1.806.246,94 % 3,02093805Hisse Senedi Komisyonu15.065,14 % 0,02519636Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.918,63 % 0,00989888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00216254Türev Araçlar Komisyonu61.489,8 % 0,10284135Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler27.096,27 % 0,04531836TOPLAM GİDERLER2.010.949,75 % 3,36330237DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.790.929,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900321BIST