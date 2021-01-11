***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri862,35 % 0,02708197Bağımsız Denetim Ücreti4.718,36 % 0,1481794Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri4.523,05 % 0,14204572Fon Yönetim Ücreti69.925,5 % 2,19599999Hisse Senedi Komisyonu2.556,17 % 0,08027614Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu440,37 % 0,01382975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,04060647Türev Araçlar Komisyonu3.983,77 % 0,12510971Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.841,57 % 0,08923909TOPLAM GİDERLER91.144,14 % 2,86236824DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.184.221,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900323BIST