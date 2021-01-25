Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

25.01.2021 14:52



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
862,35 % 0,04925145
Bağımsız Denetim Ücreti
6.323,88 % 0,36117619
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
2.840,33 % 0,16221996
Fon Yönetim Ücreti
54.578,83 % 3,11716443
Hisse Senedi Komisyonu
1.431,51 % 0,08175793
Tahvil Bono Komisyonu
26,98 % 0,00154091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
752,34 % 0,04296845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.108,6 % 0,12042862
Türev Araçlar Komisyonu
1.731,66 % 0,09890042
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
2.304,03 % 0,13159022
TOPLAM GİDERLER
72.960,51 % 4,16699856
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.750.912,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904167


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:451.543
Değişim :  0,01% |  0,17
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler17:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 40,04 6.916.975 % 10,00  
MAALT 231,10 2.885.746 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Dolar 7,3984 7,4039 % -0,09  
Euro 8,9709 8,9773 % -0,50  
Sterlin 10,0760 10,1265 % -0,32  
Frank 8,2916 8,3415 % -0,53  
Riyal 1,9638 1,9737 % -0,28  
daha fazla
17:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 2,79  
Altın Gr. 443 443 1,09  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 0,05  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,02  
B. Petrol 54,94 54,94 -0,31  
Seans Raporu 17:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru