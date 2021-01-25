***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri862,35 % 0,04925145Bağımsız Denetim Ücreti6.323,88 % 0,36117619Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri2.840,33 % 0,16221996Fon Yönetim Ücreti54.578,83 % 3,11716443Hisse Senedi Komisyonu1.431,51 % 0,08175793Tahvil Bono Komisyonu26,98 % 0,00154091Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu752,34 % 0,04296845Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.108,6 % 0,12042862Türev Araçlar Komisyonu1.731,66 % 0,09890042Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.304,03 % 0,13159022TOPLAM GİDERLER72.960,51 % 4,16699856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.750.912,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904167BIST