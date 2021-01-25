***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
25.01.2021 14:52
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0,00330058
Bağımsız Denetim Ücreti
4.736,04 % 0,03504471
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
24.842,32 % 0,18382277
Fon Yönetim Ücreti
210.882,52 % 1,56044238
Hisse Senedi Komisyonu
158.888,88 % 1,17571121
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
114,38 % 0,00084636
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00956766
Türev Araçlar Komisyonu
86.481,99 % 0,63993053
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
16.596,3 % 0,12280567
TOPLAM GİDERLER
504.281,48 % 3,73147187
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.514.277,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904168
BIST
17:451.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:457,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:458,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:45442,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,09
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:43
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.357.143
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,78
|11.606.181
|% -8,47
|
|PKENT
|1.449,00
|6.461.028
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,80
|2.427.878.936
|% 5,59
|
|ODAS
|4,01
|1.591.979.704
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.446.634.876
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,07
|1.441.255.873
|% 2,17
|
|GARAN
|9,60
|1.063.125.410
|% -1,64
|
|ODAS
|4,01
|1.591.979.704
|% 5,25
|
|TSKB
|1,98
|750.326.994
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,55
|471.348.584
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|717.452.212
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.446.634.876
|% 2,93
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3984
|7,4039
|% -0,09
|
|Euro
|8,9709
|8,9773
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0760
|10,1265
|% -0,32
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,28
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|2,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|54,94
|54,94
|-0,31
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 55 kaybederek (% -0.46 ) 1, 643
-
17:54XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 29, 701.00 milyon TL de
-
17:54SANKO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 644 adet işlem
-
17:53ENJSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 235, 495 adet işlem
-
17:51DEVA
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 022, 983 adet işlem