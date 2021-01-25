***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0,00330058Bağımsız Denetim Ücreti4.736,04 % 0,03504471Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri24.842,32 % 0,18382277Fon Yönetim Ücreti210.882,52 % 1,56044238Hisse Senedi Komisyonu158.888,88 % 1,17571121Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu114,38 % 0,00084636Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00956766Türev Araçlar Komisyonu86.481,99 % 0,63993053Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler16.596,3 % 0,12280567TOPLAM GİDERLER504.281,48 % 3,73147187DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.514.277,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904168BIST