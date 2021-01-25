***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri446,05 % 0,82883379Bağımsız Denetim Ücreti3.177,2 % 5,9037568Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri95,53 % 0,17751035Fon Yönetim Ücreti1.398,9 % 2,5993848Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.151,8 % 3,99839603Türev Araçlar Komisyonu76,36 % 0,14188936Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.694,71 % 3,14904812TOPLAM GİDERLER9.040,55 % 16,79881925DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.816,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904169BIST