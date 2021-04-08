***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00049913Bağımsız Denetim Ücreti1.183,5 % 0,00124999Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri31.179,54 % 0,03293132Fon Yönetim Ücreti698.742,54 % 0,73800035Hisse Senedi Komisyonu14.888,4 % 0,01572488Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.666,78 % 0,00492898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00030862Türev Araçlar Komisyonu44.976,4 % 0,04750333Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler6.521,54 % 0,00688794TOPLAM GİDERLER802.923,48 % 0,84803455DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.680.515,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925247BIST