***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00460684Bağımsız Denetim Ücreti1.183,5 % 0,01153707Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri3.398,7 % 0,03313144Fon Yönetim Ücreti55.394,51 % 0,5400005Hisse Senedi Komisyonu4.536,37 % 0,04422175Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu753,88 % 0,00734902Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00284844Türev Araçlar Komisyonu6.475,06 % 0,06312062Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler754,84 % 0,00735838TOPLAM GİDERLER73.261,64 % 0,71417406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.258.233,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925249BIST