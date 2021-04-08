***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti1.164,6 % 0,05688399Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri727,07 % 0,03551318Fon Yönetim Ücreti15.146,12 % 0,73980059Hisse Senedi Komisyonu76,6 % 0,00374147Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,01427228Türev Araçlar Komisyonu0,01 % 0,00000049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler333,55 % 0,01629199TOPLAM GİDERLER17.740,15 % 0,866504DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.047.324,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925263BIST