***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti1.164,6 % 0,01219295Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri5.571,75 % 0,05833425Fon Yönetim Ücreti36.104,41 % 0,37800041Hisse Senedi Komisyonu30.926,74 % 0,32379204Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu247,25 % 0,00258862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00305923Türev Araçlar Komisyonu13.512,83 % 0,14147455Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.345,3 % 0,02455446TOPLAM GİDERLER90.165,08 % 0,94399652DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.551.420,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925264BIST