***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti1.164,6 % 2,40296775Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri21,81 % 0,04500148Fon Yönetim Ücreti298,77 % 0,6164646Hisse Senedi Komisyonu21,16 % 0,04366031Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,60290845Türev Araçlar Komisyonu33,3 % 0,06870928Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler201,65 % 0,41607285TOPLAM GİDERLER2.033,49 % 4,19578472DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.465,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925265BIST