***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:59
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
472,58 % 0,00439077
Bağımsız Denetim Ücreti
3.540 % 0,03289033
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
7.366,01 % 0,06843799
Fon Yönetim Ücreti
116.886,71 % 1,0860006
Hisse Senedi Komisyonu
6.076,28 % 0,05645504
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.019,89 % 0,00947585
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
ildirim/948995
BIST
17:571.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,92
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:578,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:5710,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0944
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3449
En Düşük
10,2314
17:57503,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 503,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:55
|TUREX
|11,57
|11.708.019
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.452.817
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|28.624.446
|% 9,93
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.976
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.670.674
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.154.678
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.017.445
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|817.843.409
|% -1,95
|
|THYAO
|13,68
|713.690.167
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,08
|543.975.753
|% -0,98
|
|PETKM
|5,36
|462.536.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|392.051.269
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,24
|392.051.269
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,86
|272.932.026
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|817.843.409
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|462.536.309
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|97.586.270
|% -1,61
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6846
|8,6870
|% 0,02
|
|Euro
|10,3109
|10,3416
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,9164
|11,9761
|% -0,30
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,43
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
17:55
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17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
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17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO