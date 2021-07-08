***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00051335Bağımsız Denetim Ücreti3.540 % 0,00384537Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri61.702,08 % 0,06702463Fon Yönetim Ücreti1.366.337,54 % 1,48420075Hisse Senedi Komisyonu25.150,47 % 0,02732Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.842,02 % 0,00743223Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00089606Türev Araçlar Komisyonu92.226,37 % 0,10018201Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler13.462,55 % 0,01462386TOPLAM GİDERLER1.570.558,51 % 1,70603826DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.058.809,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948993BIST