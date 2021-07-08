***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri472,58 % 0,00174008Bağımsız Denetim Ücreti3.540 % 0,01303459Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri39.515,16 % 0,14549829Fon Yönetim Ücreti134.690 % 0,49594041Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00303735Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler5.428,24 % 0,01998726TOPLAM GİDERLER184.470,88 % 0,67923798DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.158.504,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948996BIST