***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:59
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
472,58 % 0,00174008
Bağımsız Denetim Ücreti
3.540 % 0,01303459
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
39.515,16 % 0,14549829
Fon Yönetim Ücreti
134.690 % 0,49594041
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00303735
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
5.428,24 % 0,01998726
TOPLAM GİDERLER
184.470,88 % 0,67923798
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.158.504,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948996
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0358
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,78
|Açılış
|: 503,26
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|BASGZ
|13,74
|267.801.404
|% 4,81
|
|LIDFA
|2,95
|8.776.345
|% 4,61
|
|ISDMR
|11,34
|27.021.581
|% 4,32
|
|MERCN
|10,18
|27.110.292
|% 4,09
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|IDEAS
|54,95
|13.173.482
|% -8,72
|
|TUREX
|10,60
|124.179.495
|% -8,38
|
|BASGZ
|13,74
|267.801.404
|% 4,81
|
|BIOEN
|28,00
|246.722.063
|% -0,28
|
|TUREX
|10,60
|124.179.495
|% -8,38
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|BOBET
|5,38
|87.652.688
|% -0,92
|
|BASGZ
|13,74
|267.801.404
|% 4,81
|
|BOBET
|5,38
|87.652.688
|% -0,92
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|GWIND
|3,59
|45.786.896
|% -3,23
|
|TUREX
|10,60
|124.179.495
|% -8,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6552
|8,6582
|% -0,40
|
|Euro
|10,2711
|10,2819
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9394
|11,9993
|% -0,15
|
|Frank
|9,4178
|9,4745
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3006
|2,3121
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,10
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|1,51
|