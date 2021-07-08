***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti3.540 % 0,17725209Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.408,02 % 0,07050127Fon Yönetim Ücreti29.714,06 % 1,48781903Hisse Senedi Komisyonu205,12 % 0,01027061Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,04130374Türev Araçlar Komisyonu0,01 % 0,0000005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler743,35 % 0,03722044TOPLAM GİDERLER36.435,46 % 1,82436768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.997.155,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948997BIST