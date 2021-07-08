***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti3.540 % 0,03751827Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri12.158,09 % 0,12885607Fon Yönetim Ücreti71.728,02 % 0,76020091Hisse Senedi Komisyonu51.839,28 % 0,54941246Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu933,58 % 0,00989444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,0087426Türev Araçlar Komisyonu33.555,09 % 0,35562964Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.500,52 % 0,01590308TOPLAM GİDERLER176.079,48 % 1,86615748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.435.403,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948998BIST