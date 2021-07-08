***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti3.540 % 7,20181144Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri68,27 % 0,13888917Fon Yönetim Ücreti609,39 % 1,23974912Hisse Senedi Komisyonu38,6 % 0,07852823Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 1,67818482Türev Araçlar Komisyonu202,23 % 0,41141874Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler519,44 % 1,05675394TOPLAM GİDERLER5.802,83 % 11,80533544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.154,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948999BIST