***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti5.309,16 % 0,29249351Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri1.924,22 % 0,10600959Fon Yönetim Ücreti40.732,62 % 2,24405122Hisse Senedi Komisyonu626,55 % 0,03451804Tahvil Bono Komisyonu14,7 % 0,00080986Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,06154354Türev Araçlar Komisyonu0,01 % 0,00000055Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.755,76 % 0,09672875TOPLAM GİDERLER51.480,12 % 2,83615506DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.815.137,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966885BIST