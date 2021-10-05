***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti5.309,16 % 11,01348151Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri89,42 % 0,18549554Fon Yönetim Ücreti901,39 % 1,86987058Hisse Senedi Komisyonu38,6 % 0,080073Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu% 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 2,31734591Türev Araçlar Komisyonu284,34 % 0,58984347Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler1.504 % 3,11994293TOPLAM GİDERLER9.244,01 % 19,17605294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.206,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966886BIST