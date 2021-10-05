***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti5.309,16 % 0,05592418Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri18.813,96 % 0,19817737Fon Yönetim Ücreti108.852,52 % 1,14660105Hisse Senedi Komisyonu75.758,16 % 0,79800069Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.221,22 % 0,01286375Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,011767Türev Araçlar Komisyonu45.374,04 % 0,47794871Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.972,38 % 0,03130965TOPLAM GİDERLER259.418,54 % 2,73259242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.493.495,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966887BIST